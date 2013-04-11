欧洲汇市：英镑兑美元和日圆攀升，涨势料脆弱

* 英镑兑美元升至七周高位，兑日圆触及三年半高位

* 关注下周英国央行会议记录，焦点放在进一步放宽政策的提示

* 一些人士谨慎乐观认为英国将避开经济衰退

路透伦敦4月11日 - 英镑兑美元周四触及七周高位，兑日圆触及三年半高位，受助于寻找日圆以外较高收益替代资产的投资人买盘。

对英国将避开经济衰退的谨慎乐观情绪也扶助支持英镑表现。本周稍早，英国工业数据强劲，引发一些人士认为英国将可避开经济退衰。

分析师表示，日本央行推出最新的货币宽松举措提振投资人对其他货币兑日圆的需求。

不过，英镑的得益可能短暂，市场人士可能对英国良莠不齐的经济数据及英国央行或再次放宽政策保持警惕。

英镑兑日圆 触及三年半高位153.47日圆，自日本央行上周公布激进的刺激计划以来，英镑兑日圆累计大涨约10%。

英镑兑美元 触及1.5410美元的七周高位，此为2月20日最高水平，之后英镑缩减升幅，最新涨0.3%，至1.5382美元。一英国清算行据报是今日稍早英镑的主要买入。

英镑支持位在55日移动均线切入位1.5315美元，且交易商还称在1.5280美元可能有买家入市。

欧元兑英镑 基本持平在0.8526英镑，阻力位料在55日移动均线切入位0.8585英镑左右。

分析师表示，在下周英国央行公布会议记录前，英镑难以大幅攀升。市场将密切审视会议记录，寻找央行进一步放宽政策的线索。(完)

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