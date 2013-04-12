欧洲汇市：英镑兑美元持稳在七周高位附近，升幅受限

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
* 对高收益资产的需求提振英镑上涨
* 分析师预料英镑难以进一步攀升
* 英国经济前景仍然黯淡
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周五接近七周高位，受助于自日来央行上周公布激进的经济刺激计划后，投资人寻求替代日圆的较高收益资产需求。
英镑兑日圆距离上日触及的三年半高位只有咫尺之遥，自日本央行的积极放宽政策公布以来，英镑兑日圆上涨逾9%。
分析师表示，因日本央行举措而释出的流动性促使投资人寻求其他较高收益资产，不过，英镑的得益可能短暂。
许多投资人仍担忧英国经济脆弱及英国央行未来几个月将追加货币宽松政策。
英镑兑美元 大致持平在1.5369美元，接近周四触及2月20日来最高的1.5412美元。
英镑兑日圆 报152.20日圆，低于周四触及2009年8月来最高的153.85。
欧元兑英镑 下滑0.1%，至0.8509英镑，支持位料在4月1日低位0.84115英镑附近。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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