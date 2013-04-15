欧洲汇市：英镑下滑，即将公布的英国数据容易拉低英镑

* 英镑兑美元下滑，市场在英国数据公布前持谨慎态度

* 未来几天英国将公布CPI，就业，零售销售数据及英国央行会议记录

* 交易商预期在下周英国第一季GDP数据出炉前，英镑走势受限

* 英镑受中国数据疲弱拖累，兑日圆下跌

路透伦敦4月15日 - 英镑兑美元周一下跌，因中国数据疲弱引发市场担忧全球经济，且在本月一系列数据出炉前，英镑容易受到拖累。

市场焦点放在本周一连串英国经济数据，这包括通胀，就业和零售销售数据，如果数据疲弱，将拉低英镑。

英国央行周三公布的会议记录备受关注，投资人将注意决策者是否更接近扩大量化宽松政策规模。

但交易商说，预料在下周英国第一季GDP数据公布前，英镑汇率不会大幅变动。GDP数据将显示英国是否避开经济衰退。

英镑兑美元 跌0.2%，至1.5306美元，从上周触及2月20日来最高的1.5412美元进一步下跌，尽管英镑仍高于55日移动均线切入位1.5300。

英镑预料很难升穿1.5423美元，此为英镑从2013年1月峰值至3月的跌势的38.2%回档位。

英镑兑日圆 大跌，日圆在近期重创后全线反弹，因此压低英镑兑日圆。英镑跌至10日低位，至大约149.52日圆。

欧元兑英镑 持稳在0.8545英镑，仍远高于4月1日低位0.84115英镑。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。 (完)

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