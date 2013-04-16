欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，英国经济料脆弱

* 英镑兑欧元触及四周低位，兑美元小涨

* 担忧英国经济，英镑料容易下跌

* 英国通胀居高不下，本周迎来更多经济数据

路透伦敦4月16日 - 英镑兑全线走坚的欧元周二触及四周低位，且对英国经济体质的担忧，令英镑容易进一步下跌。

数据显示英国通胀仍然高企，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.8%，为去年5月来最高水平。

分析师表示，物价高企或不会阻止英国央行未来几个月选择追加货币宽松政策，因通胀居高不下将妨碍成长。

分析师表示，仍很难说下周出炉的英国第一季经济数据是否会显示英国经济再度滑入衰退。

“通胀高企不利英镑，因为它表示持有英镑计价资产的实际利率为负，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)汇市策略师John Hardy说。

欧元兑英镑 升0.7%，至0.8581英镑，此为3月20日来的最高水平。

交易商表示，央行需求，以及欧元兑日圆在周一大跌后反弹提振欧元。

英镑兑美元 升0.1%，至1.5302美元。英镑从周一低位1.5269反弹。

但英镑仍远低于上周峰值1.5412美元，此为2月20日来的最高水平。

周三公布的英国央行会议记录备受关注，投资人将留意决策者是否更接近扩大量化宽松政策规模。

投资人还将关注本周将公布的就业和零售销售数据。

路透调查显示，下周公布的英国GDP数据将显示英国勉强避开经济衰退，但成长仍然疲弱。(完)

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