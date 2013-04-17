欧洲汇市：英镑因英国就业数据拖累下跌，但兑欧元缩减跌幅

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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* 在英国数据公布后，英镑兑美元跌0.9%
* 英国2月劳工薪资增长放缓，失业率上升
* 英国央行决策者以6-3票支持维持QE不变
* 欧洲央行管委魏德曼的言论令欧元缩减升幅
路透伦敦4月17日 - 英镑兑美元周三下跌，因数据显示英国劳工薪资增长疲弱及失业率上升，令市场愈发担忧英国经济前景脆弱。
英国央行4月3-4日会议记录显示，一如2月及3月情况，央行总裁金恩及另外两名官员支持将债券购买规模扩大250亿英镑，其他六名成员希望将规模维持在3,750亿英镑不变。
不过，投资人更关注劳工市场疲弱迹象。
分析师表示，仍很难说下周公布的第一季经济增长数据会否显示英国陷入衰退，不确定性仍打压英镑需求。
英镑兑美元 跌0.9%，至1.5219美元，进一步远离上周触及1.5412的两个月高位，据称中东投资人为卖家。
英国人在2月扣除奬金的薪资增长幅度为纪录来最低，低于消费者物价指数增长年率2.8%。
分析师表示，劳工市场走弱的迹象可能令英国央行未来几个月追加量化宽松政策的机率上升。
在英国失业率及薪资数据公布后，英镑兑欧元 跌至0.8637英镑的一个月低位，之后反弹，尾盘持平在0.8567英镑，因媒体报导，欧洲央行管委魏德曼称欧洲央行可能会调整利率以对新信息做出反应，欧元因此缩减升幅。
交易商表示，欧洲央行可能较英国央行更早放宽松政策的可能性，或在未来几日令英镑表现优于欧元。
投资人接下来将聚焦在周四英国公布的零售销售数据。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。