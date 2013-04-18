欧洲汇市：英镑反弹，但英国前景黯淡料令英镑脆弱

* 英镑兑美元反弹，但前景脆弱

* 英国3月零售销售疲弱，令市场继续押注英国央行可能放宽政策

路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周四在早盘走软后反弹，但英国数据使投资人继续押注英国央行将追加货币宽松政策，英镑容易回软。

英国3月零售销售下跌，大致符合市场预期，投资者无法确定是否疲弱的内需和消费者支出使英国经济首季陷入衰退。

市场原本预期3月零售销售较前月下跌0.8%，因天气异常寒冷，所以3月零售销售录得0.7%的按月跌幅未能支撑英镑，令英镑跌至1.5223美元，距离日内低位1.5218不远。

不过，英镑兑美元得到一些支持，因美国制造业活动数据疲弱，使市场对美国经济复苏的忧虑加重。

英镑兑美元 涨0.3%，至1.5281美元，此前升穿在1.5272美元的初始阻力位，此为55日移动均线切入位。据报在1.5300上方挂有英镑卖盘，限制英镑升幅。

“尽管我们预计英国不会陷入衰退，但我们认为英国经济成长迟滞，且英国央行将更积极地支持放宽政策，”BBVA外汇策略师Peter Frank说，“短期内英镑兑美元很大可能下跌，我们预期未来两个月跌至1.44-1.45美元。”

英镑兑欧元 周四持平在0.8550英镑，低于周三触及的0.8637英镑的一个月高点。(完)

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