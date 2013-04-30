欧洲汇市：英镑兑美元上涨，后市料受英国数据左右

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
* 英镑兑美元触及两个半月高位
* 市场等待本周稍晚出炉的英国PMI调查，可能提供诱因令投资人推高英镑
* 欧洲央行及美联储会议也可能左右英镑走势
路透伦敦4月30日 - 英镑兑美元周二涨至两个半月高位，美元全线走弱，因美国经济数据令人失望，但英镑能否延续涨势，将视乎英国经济是否显示持续复苏的凭证。
市场将密切关注本周稍晚公布的英国采购经理人指数(PMI)，研判英国第二季经济表现如何。周三，周四和周五将分别公布制造业，建筑业及服务业PMI。
美国制造业活动数据低迷，拉低美元，且令美联储将可能决定保持其购债步伐的机率进一步增强。美联储在周二开始为期两天的政策会议。
英镑兑美元 涨0.4%，至1.5559美元，升穿据报期权障碍1.5550美元，触及2月中来的最高水平。
若英镑延续升势，目标可能是100日移动均线切入位1.5567美元，之后是2月13日峰值1.5690美元。
英国央行周二公布，英国3月抵押贷款批准件数为53,504件(预估为52,500件)。 数据对英镑提供一些支持。
但分析师表示，英镑要扩大涨幅，将需要显示经济复苏积累动能的数据，否则，英国央行推出积极宽松政策的风险犹在，PMI数据成为关键。
市场广泛预期欧洲央行周四政策会议将宣布减息，以支持陷入衰退的经济，这可能使欧元兑英镑下滑。
不过，今日欧元兑英镑 涨0.3%，报0.8467英镑，据称企业为主要欧元买家。
美国的发展也将是决定英镑可否延续涨势的关键因素。美元近期全面遭遇卖压，因证据显示美国经济复苏可能失去动能。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
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