欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国和美国数据表现南辕北辙

* 英国4月制造业PMI数据好于预期

* 美联储料将维持刺激举措不变，英国央行追加宽松政策的机率下降

* 英镑兑美元触及两个半月高位

路透伦敦5月1日 - 英镑兑美元周三涨至两个半月高位，此前数据显示英国制造业活动降幅小于预期，减低了英国央行追加宽松政策的机率。

形成对照的是，美国近期公布一系列疲弱数据，其中包括周三出炉的低于预期的民间部门就业数据，促使市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续推行其超宽松政策，这在短期内支撑英镑。

如果今日稍后美联储会议后发布的政策声明对通胀的基调温和，且如果周四和周五英国建筑业和服务业数据为经济加速提供证明，英镑未来几天将可延续涨势。

英镑兑美元 尾盘报1.5570美元，在美国数据显示民间就业部门招聘活动为七个月来最弱后，英镑涨至1.5597高位。交易商说，期权障碍在1.5600美元，目前限制了英镑涨势。

英国制造业数据令英镑录得日内大部份涨幅。周三公布的调查显示，英国制造业4月略微萎缩，萎缩幅度远小于预估。4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)为49.8，非常接近荣枯分水岭50。

较长期而言，分析师预期英国经济表现不及美国。

欧元兑英镑 无甚变动，报0.8484英镑，交易商说，期权障碍在0.85英镑，可能使欧元兑英镑持于该水平附近。

市场广泛预期欧洲央行周四将降息，一旦成真，将可能导致欧元兑英镑短期下跌。(完)

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