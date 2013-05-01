欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国和美国数据表现南辕北辙

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英国4月制造业PMI数据好于预期
* 美联储料将维持刺激举措不变，英国央行追加宽松政策的机率下降
* 英镑兑美元触及两个半月高位
路透伦敦5月1日 - 英镑兑美元周三涨至两个半月高位，此前数据显示英国制造业活动降幅小于预期，减低了英国央行追加宽松政策的机率。
形成对照的是，美国近期公布一系列疲弱数据，其中包括周三出炉的低于预期的民间部门就业数据，促使市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续推行其超宽松政策，这在短期内支撑英镑。
如果今日稍后美联储会议后发布的政策声明对通胀的基调温和，且如果周四和周五英国建筑业和服务业数据为经济加速提供证明，英镑未来几天将可延续涨势。
英镑兑美元 尾盘报1.5570美元，在美国数据显示民间就业部门招聘活动为七个月来最弱后，英镑涨至1.5597高位。交易商说，期权障碍在1.5600美元，目前限制了英镑涨势。
英国制造业数据令英镑录得日内大部份涨幅。周三公布的调查显示，英国制造业4月略微萎缩，萎缩幅度远小于预估。4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)为49.8，非常接近荣枯分水岭50。
较长期而言，分析师预期英国经济表现不及美国。
欧元兑英镑 无甚变动，报0.8484英镑，交易商说，期权障碍在0.85英镑，可能使欧元兑英镑持于该水平附近。
市场广泛预期欧洲央行周四将降息，一旦成真，将可能导致欧元兑英镑短期下跌。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。