欧洲汇市：英镑兑欧元走强，因欧洲央行降息并可能将存款利率降至负值

* 欧元兑英镑回落0.7%

* 欧洲央行降息，且英国制造业活动有所改善扶助英镑

* 周五将公布的英国服务业PMI数据受关注

* 英国数据疲弱，英镑走势仍然脆弱

路透伦敦5月2日 - 英镑兑欧元周四走强，之前欧洲央行降息，并表示必要时将进一步放宽政策，并将银行在央行的存款利率调降至负值。

欧洲央行的立场与英国央行形成鲜明对照，看似英央行在下周的会议上将按兵不动，且还不存在调降银行在央行存款利率至负值的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉举行记者会后，欧元兑英镑 回落0.7%，触及日低0.8408英镑，逼近4月26日触及的低位0.8398英镑，跌穿该水平，欧元可能触及1月底以来最低。

“欧洲央行显示出(对通胀)较预期更为温和的立场，”BTMU的汇市经济学家Lee Hardman表示，“德拉吉的讲话暗示，欧洲央行将存款利率调降至负值的可能性增加。这对欧元造成极大的负面心理影响。”

交易商称，在英国建筑和制造业PMI数据直指这两个行业的状况小幅改善后，部分投资者正在建立英镑看涨头寸。

英镑兑美元 回落0.3%，报1.5506美元，周三升至两个半月高位1.5607美元，之前公布的制造业PMI数据显示，萎缩幅度小于预期。短期阻力位据称在约1.5590美元。