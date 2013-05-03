欧洲汇市：英镑兑美元上涨，受优于预期的英国数据提振

* 英镑兑美元上升，因英国PMI数据优于预期

* 近期英国数据较佳，降低英国央行扩大QE规模的可能性

* 但英镑兑欧元走软

路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周五上涨，因数据显示在英国经济中占主导地位的服务业活动以八个月来最快速度扩张。

英镑兑美元迫近两个半月高位，且可望录得连续第二周上涨，因服务业数据降低英国央行将进一步放宽政策的机率。

Markit/CIPS的4月英国服务业采购经理人指数(PMI)上升至52.9，为去年8月以来最高，并且是连续第四个月上升。参与路透调查的分析师预计该指数料保持在3月的52.4水平。 本周稍早公布的英国制造业和建筑业PMI数据也优于预期。

英镑兑美元 涨0.2%，至1.5565美元，迫近周三高位1.5607美元。英镑回升至100日移动均线上方后，延展升势。

“今日英国数据应该支持英国央行保持现有的量化宽松规模，”Western Union Business Solutions英国市场分析师Nawaz Ali说。

优于预期的美国就业数据扶助美元，且限制英镑涨势。

交易商说，英镑目前很难升穿1.5600美元，据报到期期权的执行价在1.5550美元。

欧元全线走强，欧元兑英镑 涨0.2%，至0.8422英镑。

欧元从周四低位反弹。欧洲央行周四宣布降息，且谈及央行可能将银行存款利率降至负值，令市场意外，打压欧元跌至日内低位。

但分析师称，欧洲央行实施银行存款负利率的前景使欧元很容易受创。(完)

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