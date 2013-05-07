欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，因德国数据提振欧元走强

* 英镑兑欧元下滑，因德国工业订单优于预期

* 欧元升势可能短暂

* 近期英国经济数据强劲，英国央行本周会议料将维持政策不变

路透伦敦5月7日 - 英镑兑欧元周二从近三个月高位回落，此前德国公布的工业订单数据优于预期，提振欧元。

鉴于英国经济活动有所提速，及预期英国央行将在未来两个月维持货币政策不变，英镑跌势料将短暂。

相反，欧元区整体经济仍在困境中挣扎，欧洲央行总裁德拉吉暗示，如果更多凭证显示欧元区经济状况不佳，央行可能再次减息。

德国3月工厂订单较2月上升2.2%，优于预期的下跌0.5%。

欧元兑英镑 上涨0.5%，至0.8451英镑，远高于三个半月低位0.8398英镑。交易商说，在0.84英镑的欧元买需将遏制欧元任何跌势。

英镑兑美元 持稳，报1.5536美元，略低于周一触及的高位1.56美元，位于英镑1-3月跌势的50%回档位的阻力位1.5606美元，以及5月1日触及的三个月高位1.5607美元。

下一个主要英国经济指标是周二公布的工业生产数据，同日英国央行政策会议料将维持政策不变。(完)

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