欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，因德国数据提振欧元走强

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 英镑兑欧元下滑，因德国工业订单优于预期
* 欧元升势可能短暂
* 近期英国经济数据强劲，英国央行本周会议料将维持政策不变
路透伦敦5月7日 - 英镑兑欧元周二从近三个月高位回落，此前德国公布的工业订单数据优于预期，提振欧元。
鉴于英国经济活动有所提速，及预期英国央行将在未来两个月维持货币政策不变，英镑跌势料将短暂。
相反，欧元区整体经济仍在困境中挣扎，欧洲央行总裁德拉吉暗示，如果更多凭证显示欧元区经济状况不佳，央行可能再次减息。
德国3月工厂订单较2月上升2.2%，优于预期的下跌0.5%。
欧元兑英镑 上涨0.5%，至0.8451英镑，远高于三个半月低位0.8398英镑。交易商说，在0.84英镑的欧元买需将遏制欧元任何跌势。
英镑兑美元 持稳，报1.5536美元，略低于周一触及的高位1.56美元，位于英镑1-3月跌势的50%回档位的阻力位1.5606美元，以及5月1日触及的三个月高位1.5607美元。
下一个主要英国经济指标是周二公布的工业生产数据，同日英国央行政策会议料将维持政策不变。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。