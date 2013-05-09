欧洲汇市：英镑涨势昙花一现，美国公布数据后兑美元回落

* 美国数据强劲，英镑兑美元回落

* 美国上周初请失业金人数降至五年半最低

* 英国央行维持利率和量化宽松政策不变后，英镑一度上涨

路透伦敦5月9日 - 英镑周四未能守住英国央行维持政策不变后录得的涨幅，因美国上周初请失业金人数低于预期，扶助推高美元。

英国央行货币政策委员会今日维持利率在历史低点0.5%，并选择不扩大购债规模，目前仍为3,750亿英镑，均在市场普遍预期之中。

交易商表示，英镑一度走高，是因为部分市场人士原本预计央行可能有些许机会增加量化宽松政策，但英镑升势短暂，因卖家逢高出货。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。初请失业金人数四周均值为33.7万人，降至2007年11月以来最低。 数据公布后，英镑兑美元转跌。

英镑兑美元 跌0.2%，报1.5503美元，英国央行宣布货币政策决定后触及日高1.5589美元，突破了100日移动均线切入位1.5521美元。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8444英镑，但仍高于4月26日触及的三个半月低点0.8398英镑，策略师称阻力位在0.8480英镑，这是100日移动均线切入位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价