欧洲汇市：英镑兑日圆徘徊在近四年高位，兑美元走软

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 美元普涨，英镑兑美元走软
* 美国初请失业金数据扶助美元升势
* 英镑兑日圆上扬，兑欧元持平
路透伦敦5月10日 - 英镑兑四面楚歌的日圆周五升至近四年高位，英国经济再现活力，令英国央行短期内增加宽松货币政策的几率降低，英镑获得支撑。
数据显示英国3月贸易逆差收窄，本周英国公布的包括工业生产和房价等多数经济数据都强于预期。
市场焦点现转向下周的央行季度通胀报告，预计央行货币政策委员会将指出物价压力缓和、近期经济活动反弹，并可能暗示不会很快追加宽松货币政策。
交易商表示，这会有助于英镑短期内走势，特别是兑欧元和日圆。
欧元兑英镑 持平，报0.8440英镑。英镑兑普涨的美元 跌0.3%，报1.5400美元。
在周四美国公布令人鼓舞的就业市场数据，令市场重燃对美联储今年稍后可能放缓购买资产计划后，美元指数 上涨。
美元兑日圆 升至四年半高位，英镑兑日圆 也涨至2009年8月来最高，欧洲汇市尾盘升0.6%，报156.67日圆，今年迄今大涨12.4%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。