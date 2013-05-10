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市场报道 | 2013年 5月 11日 星期六 00:06 BJT

欧洲汇市：英镑兑日圆徘徊在近四年高位，兑美元走软

* 美元普涨，英镑兑美元走软

* 美国初请失业金数据扶助美元升势

* 英镑兑日圆上扬，兑欧元持平

路透伦敦5月10日 - 英镑兑四面楚歌的日圆周五升至近四年高位，英国经济再现活力，令英国央行短期内增加宽松货币政策的几率降低，英镑获得支撑。

数据显示英国3月贸易逆差收窄，本周英国公布的包括工业生产和房价等多数经济数据都强于预期。

市场焦点现转向下周的央行季度通胀报告，预计央行货币政策委员会将指出物价压力缓和、近期经济活动反弹，并可能暗示不会很快追加宽松货币政策。

交易商表示，这会有助于英镑短期内走势，特别是兑欧元和日圆。

欧元兑英镑 持平，报0.8440英镑。英镑兑普涨的美元 跌0.3%，报1.5400美元。

在周四美国公布令人鼓舞的就业市场数据，令市场重燃对美联储今年稍后可能放缓购买资产计划后，美元指数 上涨。

美元兑日圆 升至四年半高位，英镑兑日圆 也涨至2009年8月来最高，欧洲汇市尾盘升0.6%，报156.67日圆，今年迄今大涨12.4%。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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