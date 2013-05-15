欧洲汇市：英国央行上调经济成长预估带动英镑上扬，但涨势料受限

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
* 英镑上涨，因英国央行上调经济成长预估
* 英镑兑美元从稍早触及的六周低位反弹
* 英国央行总裁金恩提及银行存款负利率，缓和了英镑涨势
* 欧元区及美国数据疲弱，扶助英镑走强
路透伦敦5月15日 - 英镑周三上涨，此前英国央行上调其经济成长预估，且美国数据疲弱缓和了对美国经济改善的乐观情绪，令美元承压。
但分析师表示，投资人忧虑将在7月出任英国央行总裁的卡尼可能更倾向采取措施提振经济，这忧虑很可能限制英镑涨幅。
英镑兑美元 升0.3%，至1.5259美元，从稍早英国央行通胀报告公布前的六周低位1.5192美元反弹。
英国央行总裁金恩在离任前公布最后一份季度通胀报告，他说，这是自金融危机爆发以来首次宣布经济前景改善，尽管英国仍面临挑战。
在金恩称银行向央行存款实施负利率是央行决策者的可选项后，英镑从日内高位1.5272美元回落。不过金恩强调，英国有充份的理由不使用这措施。
在数据显示美国生产者物价指数下跌，工业生产下降及纽约制造业活动疲弱后，美元从日内高位回软。
英国周三稍早公布的就业数据优于预期，但薪资增长疲弱。
英镑兑全线走软的欧元也上涨，此前数据显示今年1-3月欧元区经济连续第四季萎缩，令欧元下跌。
欧元兑英镑 跌0.6%，至0.8444英镑，远低于周二触及的三周高位0.85165英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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