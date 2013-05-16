欧洲汇市：英镑兑美元反弹，但涨势可能消退

* 英镑兑美元从六周低位反弹

* 对英国经济复苏的疑虑限制英镑涨幅

* 欧元兑英镑可能跌向0.8398英镑

路透伦敦5月16日 - 英镑兑美元周四连涨第二日，此前一系列美国经济数据驱使投资人降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减购债行动的预期。

英镑兑欧元也上涨，因市场愈发预计英国央行在未来几个月将维持利率不变，而欧洲央行很可能将放宽政策，以支持受衰退打击的经济。

英镑兑美元 涨0.2%，至1.5255美元，从周三触及的六周低位1.5173美元反弹。在数据显示上周美国初请失业金人数大增及一潜在通胀指标直指需求疲弱后，英镑录得日内大部份升幅。

但分析师说，鉴于预料美国经济将比英国好，英镑涨幅可能昙花一现。

欧元兑英镑 跌0.1%，至0.8450英镑。市场臆测欧洲央行短期可能再次减息，而英国央行预料未来几个月将维持利率不变，交易商说，欧元可能跌向近期低位0.8398英镑。

分析师称，在周三公布的英国央行通胀报告支持了下任央行总裁卡尼7月上任前，央行将不会明显改变政策的观点。下周公布的5月英国央行货币政策会议记录预料将支持这一看法。(完)

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