欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因美联储官员谈及缩减购债计划

* 英镑兑美元触及六周低位，因美元上涨

* 美联储官员的讲话令美联储缩减购债规模的机率上升

* 英镑下一目标在4月4日低位1.5034美元

* 但英镑兑欧元可能上升，因英国经济前景比欧元区好

路透伦敦5月17日 - 英镑兑美元周五跌至六周低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员近期的讲话使市场对美联储或很快开始缩减购债行动的预期升温，美元全面走强。

分析师预期，英镑兑美元将持续疲弱，特别是鉴于卡尼在7月出任英国央行总裁时可能放宽政策。但英国经济持续改善，可能扶助英镑兑欧元上涨。

英镑兑美元 跌0.6%，至1.5162美元，此为4月4日来最低，因美元兑一篮子货币触及约三年来最高后进一步上涨。

英镑下一目标是4月4日低位1.5034美元。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，美联储今夏可能开始缩减买债计划，并于今年稍晚结束该计划。 汇市对威廉姆斯的讲话作反应。

欧元兑英镑涨0.1%，至0.8441英镑，仍高于技术支持位0.8398英镑，此为4月26日低位，也是1月底以来最低。

在英国经济前景改善之际，英国央行目前预料将保持货币政策不变，与此同时，市场对欧洲央行将再次降息的预期升温，这可能使英镑兑欧元保持强势。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价