欧洲汇市：英镑兑美元从六周低位回升，关注英国经济数据及央行会议记录

* 英镑兑美元从六周低位反弹，因美元走软

* 但英镑兑美元仍容易受美联储缩减QE行动的迹象影响

* 本周稍后公布的英国数据及英国央行会议记录或扶助英镑表现

路透伦敦5月20日 - 英镑兑美元周一从六周低点回升，因美元在近期强劲上涨之后下跌。不过英镑兑美元仍容易受到美联储(FED)可能收紧货币刺激政策的可能性所牵动。

周三将公布的英国央行会议记录、以及本周将出炉的经济数据若持续显示英国经济好转，那么英镑可能将获得提振。这些经济数据包括零售销售和第一季国民生产总值(GDP)修正值。

不过分析师认为英镑兑美元升势受限，尤其是美元近来全线上涨。

英镑兑美元 涨0.2%，至1.5204美元，脱离上周五所及低点1.5158，当时美联储官员呼吁开始放缓量化宽松计划下的购债操作，提振美元上涨。

除英国数据外，市场也将聚焦美联储主席贝南克周三的国会证词，以判断他是否也支持缩减量化宽松。

英国周二将公布通胀数据，预料将显示物价压力正下降。不过，因预期英国央行未来几个月将保持政策不变，英镑料对通胀数据无甚反应。

英镑进一步下跌目标在4月4日低位1.5034美元，但交易商说，据报1.5150上方存在买单，该处应能暂时守住。

欧元兑英镑 持稳在0.8451英镑，守在技术支撑位0.8398上方，此为4月26日所及的1月底以来最低位。交易员称买单挂在从0.8420-0.8440区域。(完)

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