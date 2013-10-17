欧洲汇市：英镑兑走弱的美元可望录得一个月来最大单日涨幅

* 英镑兑美元触及两周高位

* 英国零售销售升幅多于预期

* 英国央行首席经济学家戴尔称央行或最早在2014年升息

路透伦敦10月17日 - 英镑兑美元周四升至近两周高位，此前英国公布强劲的零售销售数据，且美元走势疲弱，因投资人将焦点放在美国政府关门对经济造成的影响。

英镑兑美元 可望录得一个月来表现最好的一日。英镑最新上涨1.3%，报1.6151美元，日高为1.6167美元，此为10月4日来最高。英镑进一步走强，将可能升向10月1日高位1.6260美元。

英国统计局周四公布，该国9月零售销售较前月上升0.6%，较上年同期上升2.2%(预估分别为上升0.4%和2.1%)。 数据巩固了对第三季经济将强劲成长的预期，英国将在下周五公布国内生产总值(GDP)初值。

美元全线下跌，周三美国国会在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。美国一旦发生历史性债务违约，可能会引发金融海啸。

英国央行首席经济学家戴尔的讲话也支撑英镑。戴尔周四在卫报刊登的访谈中表示，央行可能在2014年加息，至少比8月时央行预估的时间要早两年。

不过，一些分析师表示，英镑涨势可能受限，因为英国经济的很多好消息已消化在英镑汇率中。英镑兑美元从8月初至10月初累计上升近8%。

欧元兑英镑 跌0.2%，至0.8461英镑，跌穿短期支撑位的50日移动均线切入位0.84725英镑。(完)

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