欧洲汇市：英镑兑走弱的美元触及两周高点，因英国经济数据强劲

* 英镑上涨，可望本周升幅强劲

* 美元下跌，因担忧美国政府关门影响经济

* 英国经济数据强劲扶助英镑表现，支撑升息预期

路透伦敦10月18日 - 英镑兑美元周五上涨，可望录得一个月来表现最好的一周，受助于强劲的英国经济数据，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不会很快撤走刺激计划。

英镑兑美元 上涨0.1%至1.6180美元，稍早曾触及10月3日以来的高点1.6224美元。英镑前一日曾上涨1.3%，录得今年以来第二大单日涨幅。

若英镑进一步上涨，将逼近10月1日所及关口1.6260美元，后者为逾八个月高点，是英镑的短期阻力位。

“我们仍维持诸如英镑/美元面临进一步上行风险的观点，”法国农业信贷银行汇市策略师Manuel Oliveri说。

英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)反映投资人正消化英国央行可能在18个月内升息，远早于英国央行提出在2016底的时间表。

英国央行下周三将公布上次货币政策委员会会议记录。周五，英国将公布第三季GDP读数。交易商说，若读数强劲，将对英镑在目前水平提供支撑。

同时，投资人将美联储开始撤走货币刺激计划的预期推迟。

美国政府关门16天将损及经济，可能拖累美元表现。

“昨天英镑兑美元涨势凌厉，一部分是受到零售销售数据推动，但主要也是受美元疲势之助，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks指出。

“我们确实在朝1.62美元推进，但我仍然认为这将是很棘手的水准，卖方会在1.62出手了结获利。”

欧元/英镑 下跌0.1%，至0.8452英镑，进一步远离上周触及的9月2日以来高位0.8510。(完)

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