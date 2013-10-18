欧洲汇市：英镑兑走弱的美元触及两周高点，因英国经济数据强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英镑上涨，可望本周升幅强劲
* 美元下跌，因担忧美国政府关门影响经济
* 英国经济数据强劲扶助英镑表现，支撑升息预期
路透伦敦10月18日 - 英镑兑美元周五上涨，可望录得一个月来表现最好的一周，受助于强劲的英国经济数据，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不会很快撤走刺激计划。
英镑兑美元 上涨0.1%至1.6180美元，稍早曾触及10月3日以来的高点1.6224美元。英镑前一日曾上涨1.3%，录得今年以来第二大单日涨幅。
若英镑进一步上涨，将逼近10月1日所及关口1.6260美元，后者为逾八个月高点，是英镑的短期阻力位。
“我们仍维持诸如英镑/美元面临进一步上行风险的观点，”法国农业信贷银行汇市策略师Manuel Oliveri说。
英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)反映投资人正消化英国央行可能在18个月内升息，远早于英国央行提出在2016底的时间表。
英国央行下周三将公布上次货币政策委员会会议记录。周五，英国将公布第三季GDP读数。交易商说，若读数强劲，将对英镑在目前水平提供支撑。
同时，投资人将美联储开始撤走货币刺激计划的预期推迟。
美国政府关门16天将损及经济，可能拖累美元表现。
“昨天英镑兑美元涨势凌厉，一部分是受到零售销售数据推动，但主要也是受美元疲势之助，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks指出。
“我们确实在朝1.62美元推进，但我仍然认为这将是很棘手的水准，卖方会在1.62出手了结获利。”
欧元/英镑 下跌0.1%，至0.8452英镑，进一步远离上周触及的9月2日以来高位0.8510。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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