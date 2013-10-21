英国金融市场：英镑兑美元持稳，市场静待周二美国就业数据出炉

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 在美国就业数据周二公布前，市场交投淡静
* 英镑兑疲弱的美元预料将进一步上升
* 英债跟随美债下跌
* 焦点在周五出炉的英国第三季GDP数据
路透伦敦10月21日 - 英镑兑美元周一在近期高点附近持稳，市场静待美国就业数据公布，若数据疲弱，可能巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快缩减刺激措施的预期。
美国9月非农就业数据将在周二公布。
英镑兑美元 持平在1.6160美元，仍接近上周五触及的10月3日以来高点1.6224美元。英镑兑美元若进一步上涨，可能目标在10月1日高点1.6260美元和2013年高位1.6380美元的阻力位。
在上周大幅攀升且录得一个月来表现最好的一周后，英镑周一短暂回落。
“英镑回落幅度不是过多，这暗示我们将不会看到英镑跌得过低，之后英镑将继续上涨，”Alpari分析师Craig Erlam说。
“如果在周二美国非农就业报告后的一两天，英镑升穿1.62-1.6220美元，之后将很快升向1.63-1.6380美元。”
Erlam又说，美国非农就业数据在过去几个月令人失望，如果9月读据保持这趋势，“将看到美元进一步走低，只因为该数据令美联储很难在12月决定缩减购债。”
在英国方面，市场焦点将放在周五的英国第三季国内生产总值(GDP)数据初值，数据料显示GDP较上季成长0.8%。
如果数据符合预期，将提振英镑，因数据将增强投资人对英国央行提前升息的预期。
英镑隔夜银行间平均利率曲线(SONIA) 显示，投资者预计英国央行在18个月内将会加息，时间远早于其预计的2016年末。
欧元兑英镑 持平在0.8459英镑，低于上周触及9月2日迄今高点0.8510英镑。
英债跟随美债下跌，因没有英国消息推动交投。在1441 GMT，指标10年期英债 收益率升2.5个基点，报2.741%。
20年或更长年期的英债小幅下跌，其收益率上升约3个基点，因预期英国周二将透过银团发售规模大约40亿英镑的超长期英债，市场为此作准备。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选