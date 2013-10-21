版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 00:08 BJT

英国金融市场：英镑兑美元持稳，市场静待周二美国就业数据出炉

* 在美国就业数据周二公布前，市场交投淡静

* 英镑兑疲弱的美元预料将进一步上升

* 英债跟随美债下跌

* 焦点在周五出炉的英国第三季GDP数据

路透伦敦10月21日 - 英镑兑美元周一在近期高点附近持稳，市场静待美国就业数据公布，若数据疲弱，可能巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快缩减刺激措施的预期。

美国9月非农就业数据将在周二公布。

英镑兑美元 持平在1.6160美元，仍接近上周五触及的10月3日以来高点1.6224美元。英镑兑美元若进一步上涨，可能目标在10月1日高点1.6260美元和2013年高位1.6380美元的阻力位。

在上周大幅攀升且录得一个月来表现最好的一周后，英镑周一短暂回落。

“英镑回落幅度不是过多，这暗示我们将不会看到英镑跌得过低，之后英镑将继续上涨，”Alpari分析师Craig Erlam说。

“如果在周二美国非农就业报告后的一两天，英镑升穿1.62-1.6220美元，之后将很快升向1.63-1.6380美元。”

Erlam又说，美国非农就业数据在过去几个月令人失望，如果9月读据保持这趋势，“将看到美元进一步走低，只因为该数据令美联储很难在12月决定缩减购债。”

在英国方面，市场焦点将放在周五的英国第三季国内生产总值(GDP)数据初值，数据料显示GDP较上季成长0.8%。

如果数据符合预期，将提振英镑，因数据将增强投资人对英国央行提前升息的预期。

英镑隔夜银行间平均利率曲线(SONIA) 显示，投资者预计英国央行在18个月内将会加息，时间远早于其预计的2016年末。

欧元兑英镑 持平在0.8459英镑，低于上周触及9月2日迄今高点0.8510英镑。

英债跟随美债下跌，因没有英国消息推动交投。在1441 GMT，指标10年期英债 收益率升2.5个基点，报2.741%。

20年或更长年期的英债小幅下跌，其收益率上升约3个基点，因预期英国周二将透过银团发售规模大约40亿英镑的超长期英债，市场为此作准备。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐