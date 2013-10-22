欧洲汇市：英镑兑走弱的美元上涨，此前美国公布的就业数据逊于预期

* 英镑兑美元升穿1.62美元，此前美国就业数据出炉

* 但英镑表现不及欧元

* 市场焦点在周五英国公布第三季GDP数据

路透伦敦10月22日 - 英镑兑美元周二上涨，此前被推迟发布的美国非农就业数据令人失望，令美元走弱，且投资人预期本周公布的英国经济增长数据强劲，遂增加对英镑的押注。

美国9月非农就业岗位仅增加14.8万个，逊于预期的增长18万，且支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年剩余时间将保持货币刺激计划不变的预期。

“就业数据拖累美元，且使美元可能进一步下跌，”Caxton汇市分析师Sasha Nugent说，“英镑兑美元在1.62美元遭遇阻力，我们预计，在英国GDP数据本周稍晚公布前，投资人将继续调整头寸，预期GDP数据强劲。”

在美国政府关门料将影响美国经济成长之际，这份反应政府关门前就业市场形势的报告，巩固了美联储将不会很快缩减购债的观点。部份人士甚至臆测，如果即将出炉的数据恶化，美联储可能扩大刺激规模。

相反，投资人预计英国央行将较其原先预期提早至少一年收紧货币政策，且如果第三季国内生产总值(GDP)读数强劲，将巩固以上观点。

英国第三季经济预料成长0.8%，较之前三个月成长提速，同比成长1.5%。

在美国就业数据发布后，英镑兑美元迅即升至1.6212美元日高。英镑最新升0.3%，报1.6195美元，距离上周五高位1.6224美元不远，此为10月3日来最。

不过，英镑表现逊于欧元，欧元兑英镑 升0.2%，报0.8487英镑。欧元兑美元 周二也触及两年高位，兑日圆触及四年高点。

英国央行副总裁宾恩周二说，英国经济复苏正在加速，而且将可持续。

英国公共部门财政状况得到改善，受助于随着经济改善，税收增加。

摩根士丹利分析师说，英镑可能升至1.6380美元高位，此为1月来首见水平，但他们表示，这些水平应也被视为卖出英镑的机会。

他们对在周五英国GDP数据公布前过度做多英镑持谨慎态度，因实际活动数据可能下降，尽管包括PMI调查在内的调查数据强劲。(完)

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