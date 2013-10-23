英国金融市场：英镑下滑，中国忧虑抵消英国央行会议记录影响

* 英镑兑欧元触及两个月低点

* 中国忧虑令投资人规避较高风险货币

* 英国央行会议记录显示对英国经济复苏有信心

* 一些分析师预计英镑兑美元将恢复升势

路透伦敦10月23日 - 英镑兑走强的欧元跌至近两个月低点，因对中国收紧货币政策的担忧殃及较高风险货币，且抵消了英国央行会议记录的积极论调影响。

10年期英债收益率也触及两个月低点，跟随美国公债收益率在周二逊于预期的就业数据公布后的跌势。疲弱的就业数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟缩减购债的预期。

欧元兑英镑 升0.4%，报0.8522英镑，稍早触及0.85315英镑的8月底来最高。欧元升势在技术阻力位200日移动均线切入位0.8534英镑略下方止步。

分析师表示，日线收在该水准之上可能刺激欧元进一步上扬。

英国央行会议记录显示，政策制定者对英国强劲经济复苏愈发有信心，且对汇率走强感到满意。这扶助将英镑兑美元从日低拉回，不过当日仍下跌。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.6167美元，脱离日低1.6119美元。

在亚洲交易时段，英镑兑美元触及三周高位1.6258美元，因美国就业数据疲弱令美元普遍受压。但对中国收紧货币政策的担忧以及中国短期货币市场利率攀升导致较高风险货币下滑。

英镑预计在10月1日高位1.6260美元以及向1.63美元的升途中面临强劲阻力。

不过，一些分析师和交易商预计英镑将进一步上涨，因美元承压。

指标10年期英债收益率 跌至两个月新低2.593%，收盘报2.597%，跌4个基点。12月英债期货 结算价升34个跳动点，报111.28。(完)

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