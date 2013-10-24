英国金融市场：英国公布第三季GDP数据前英镑兑欧元触及近两个月低点

* 英镑走势挣扎，部分投资人缩减多头仓位

* 在英国周五公布第三季GDP初值前市场情绪谨慎

* 数据若令人失望可能令英镑进一步下滑

路透伦敦10月24日 - 英镑兑欧元周四跌至近两个月低点，兑美元下滑，因在周五英国公布第三季经济成长数据前，一些紧张的投资人缩减对英镑的押注。

英国工业联盟(CBI)周四公布，10月总工业订单差值为负4，为7月以来最低，预估为正10。数据显示英国经济反弹可能停滞，英镑也因此承压。

欧元兑英镑 升0.4%，报0.8555英镑，为8月底来最高，欧元未受逊于预期的采购经理人指数(PMI)数据影响，连升第五日。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6145美元，进一步远离昨日触及的三周高位1.6258美元。

第三季英国国内生产总值(GDP)初值定于周五公布，市场预计将较前季增长0.8%。

由于对冲基金和短期动能交易商因预期数据强劲而建立了多头仓位，所以如果数据令人失望，甚至符合预期都可能拉低英镑。

但如果英镑跌向1.60美元可能令储备经理人进场承接，英镑在未来几个月的目标可能是今年高位1.6380美元。

1328GMT，12月英债期货 持稳，报111.28，盘中在34个跳动点的狭窄区间内交投。指标10年期英债收益率 变动不大，报2.607%，离过去两个交易日触及的两个月低点不远。(完)

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