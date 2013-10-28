英国金融市场：数据和英央行官员讲话拖累英镑走低，风暴导致成交清淡

基金产业：美国应税债券基金最新一周流入56亿美元--理柏
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
* 疲弱的零售销售数据和英国央行政策委员迈尔斯的讲话使英镑受创
* 英国遭风暴袭击使成交量仅为正常水平的一半左右
* 英债收益率持稳在两个月低位附近
路透伦敦10月28日 - 英镑兑美元周一走低，之前公布的数据显示，10月零售销售回落，且英国央行政策委员迈尔斯称，在失业率大幅走低前升息将损害经济。
英债收益率持稳在两个月低位附近，但交易商称，成交量仅为正常水平的一半左右，因伦敦和英国南部的恶劣天气状况导致很多人无法上班。
英镑兑美元 下跌0.2%，报1.6131美元。预计英镑/美元升穿位于10月1日触及的高位1.6260美元，以及1.63美元的强劲技术阻力位有困难。
英国央行政策委员迈尔斯周一表示，风暴可能对英国经济成长造成小规模的影响，他还表示，在失业率大幅回落前升息将造成“灾难性”影响。
英国工业联盟(CBI)周一公布，10月零售销售差值为正2(路透预估为正33)，创6月以来最低;9月时为正34。11月CBI零售销售差值期望值为正23。
分析师和交易商表示，英镑/美元可能向10月1日触及的2013年初以来最高位小幅反弹，因对美国经济前景的担忧可能重压美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从周二开始举行为期两天的政策会议，预计美联储将保持购债规模不变，因政府停运16天和债务上限僵局拖累经济成长。
多数市场人士现预计，美联储将在明年多数时间保持刺激规模不变。与之相对照，周五公布的数据显示，英国经济第三季增幅为逾三年来最快。
Western Union Business Solutions的分析师Nawaz Ali表示，“我预计英镑/美元短期内将陷于1.60-1.63美元的区间内，直到我们明确美联储和英国央行相对应的货币政策立场。”
英镑兑欧元 持稳在0.8545英镑，上周，欧元兑英镑触及两个月高位0.85555英镑。
10年期英债收益率 报2.60%，接近两个月低位。10年期英债/德债收益率差 基本持稳在86个基点。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
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