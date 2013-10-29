欧洲汇市：英镑兑欧元走软，受累于对英国经济的疑虑和欧洲央行官员讲话

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
* 英镑兑欧元触及两个月低位，兑美元走软
* 对英国经济前景的疑虑和月底资金流重创英镑
* 欧洲央行管委诺沃特尼：欧洲央行没有可用的工具来应对欧元强势
路透伦敦10月29日 - 英镑兑欧元周二跌至两个月低位，受累于市场担忧英国经济可能不及之前预期的强劲，和欧洲央行官员的讲话。
今日公布的数据显示，英国10月零售销售骤降。英镑因此承压。在数据显示英国抵押贷款批准宗数为2008年2月以来最高后，欧元仅短暂削减涨幅。
欧元之后扩大涨幅，因欧洲央行管委诺沃特尼告诉MNI称，他认为欧洲央行没有可用的工具来应对欧元强势。
欧元兑英镑 上扬0.5%，报0.8574英镑，盘中触及8月底以来最高0.8585英镑。自10月1日触及七个半月低位0.83325英镑以来，欧元累积上扬了约3%。
分析师和交易商称，欧元升穿位于200日移动均线的强劲技术阻力位0.8329英镑后，使其可能升向8月底触及的高位0.8651英镑，和2013年峰值0.8815英镑。
英镑普跌拖累英镑贸易加权指数 挫至八周低位82.1。
近期公布的数据显示，英国的经济复苏可能不及之前预期的强劲，致使市场对英国央行将提前升息的预期有所减弱。
英镑银行间隔夜平均利率 消化了央行在18个月到两年内首次升息的可能性。9月中，市场预期央行可能在15个月内首次升息。
英镑兑美元 也回落0.4%，报1.6076美元，盘中触及12日低位1.6054美元。
预计英镑很难克服位于10月1日高位1.6260美元和1.63美元的强劲技术阻力位。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江