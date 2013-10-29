欧洲汇市：英镑兑欧元走软，受累于对英国经济的疑虑和欧洲央行官员讲话

* 英镑兑欧元触及两个月低位，兑美元走软

* 对英国经济前景的疑虑和月底资金流重创英镑

* 欧洲央行管委诺沃特尼：欧洲央行没有可用的工具来应对欧元强势

路透伦敦10月29日 - 英镑兑欧元周二跌至两个月低位，受累于市场担忧英国经济可能不及之前预期的强劲，和欧洲央行官员的讲话。

今日公布的数据显示，英国10月零售销售骤降。英镑因此承压。在数据显示英国抵押贷款批准宗数为2008年2月以来最高后，欧元仅短暂削减涨幅。

欧元之后扩大涨幅，因欧洲央行管委诺沃特尼告诉MNI称，他认为欧洲央行没有可用的工具来应对欧元强势。

欧元兑英镑 上扬0.5%，报0.8574英镑，盘中触及8月底以来最高0.8585英镑。自10月1日触及七个半月低位0.83325英镑以来，欧元累积上扬了约3%。

分析师和交易商称，欧元升穿位于200日移动均线的强劲技术阻力位0.8329英镑后，使其可能升向8月底触及的高位0.8651英镑，和2013年峰值0.8815英镑。

英镑普跌拖累英镑贸易加权指数 挫至八周低位82.1。

近期公布的数据显示，英国的经济复苏可能不及之前预期的强劲，致使市场对英国央行将提前升息的预期有所减弱。

英镑银行间隔夜平均利率 消化了央行在18个月到两年内首次升息的可能性。9月中，市场预期央行可能在15个月内首次升息。

英镑兑美元 也回落0.4%，报1.6076美元，盘中触及12日低位1.6054美元。

预计英镑很难克服位于10月1日高位1.6260美元和1.63美元的强劲技术阻力位。(完)

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