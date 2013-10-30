欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，对英国经济强劲复苏的押注减弱

* 欧元兑英镑升0.1%，接近两个月高位

* 投资人对英国经济复苏的力道保持警惕

* 英镑兑美元跌至13日低位后反弹

路透伦敦10月30日 - 英镑兑欧元周三在两个月低位附近交投，反映对英国经济能否保持前几个月呈现的稳健动能的疑虑增强。

欧元在近期高位附近得到支撑，因看似欧洲央行决策者并不担忧欧元强势。

欧元兑英镑 涨0.1%，报0.8572英镑，周二触及0.8585英镑的8月底来最高。欧元自10月1日触及七个半月低位0.83325英镑后累计上涨了约3%。

分析师和交易商说，欧元升穿位于200日移动均线切入位0.8538英镑的强劲技术阻力位，意味它可能将升向8月底高位0.8651英镑和2013年峰值0.8815英镑。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二对新闻机构MNI表示，目前欧洲央行没有理由进行干预并打压欧元汇率。欧元强势正在给欧元区一些经济体带来压力。欧元兑美元自7月初以来累计上涨了8%以上。

英镑兑美元 升至1.6065美元，稍早触及13日低位1.6025美元。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1800 GMT宣布政策决定，市场预料将维持购债规模不变。

美元 下滑，此前民间就业数据显示美国就业市场步履蹒跚，这会导致对美联储短期内将继续提供流动性的预期升温。(完)

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