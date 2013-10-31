欧洲汇市：英镑兑欧元跳涨，欧元区通胀回落拖累欧元表现

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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* 欧元/英镑从近期触及的两个月高位进一步下跌
* 英国房价数据为英镑带来强劲支撑
* 英镑兑美元从两周低位反弹
路透伦敦10月31日 - 英镑兑欧元周四可望录得六个月来最大单日涨幅，此前欧元区通胀数据支持了欧洲央行将进一步放宽政策的预期。
与此形成对照，英国数据显示10月房价同比增速为逾三年来最快，使英国央行将可能较其预期的提早收紧政策的可能性犹存。
在Reuters Matching平台，成交量高于正常水平，欧元兑英镑 跌0.9%，至0.84865英镑的一周低位。今日跌势使欧元远低于周二触及的0.8585的两个月高位。
欧盟统计局周四公布的数据显示，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，路透调查预估为上升1.1%，9月为升1.1%。 这数据可能使欧元区决策者忧虑通缩风险及欧元升值可能损及经济。欧元区9月失率率持平在12.2%的纪录高位。
欧洲央行管委会委员诺沃特尼周四稍早称，在央行2011年12月和2012年初提供的低利长期贷款到期后，欧洲央行将提供更多的流动性。 上述因素全面压低欧元。
英镑兑美元 持平，报1.6030美元。英镑周三触及1.5999美元的两周低位，且可能录得三个月来首个月度下跌。
英镑显现韧性，尽管美元指数 上涨0.4%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在政策声明中放弃了对借贷成本不断上升表示担忧的措辞，且没有直接谈及政府本月停摆，之后美元上涨。
在英国方面，房价大幅上涨，加之包括就业市场反弹等其他强劲的数据，促使投资人将英国央行升息的时间预期提前。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。