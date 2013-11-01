英国金融市场：英国PMI数据公布后英镑兑美元触及两周低位，英债走低

* 英镑兑美元触及两周低位，可能扩大跌幅

* 英国制造业PMI数据低于预期，与美国形成对照

* 英镑兑疲弱的欧元走强

* 英债价格跟随美国公债走低，表现不及可比德债

路透伦敦11月1日 - 英镑兑美元周五跌至两周低位，因数据显示10月英国制造业增长略有放缓，与美国制造业数据改善形成鲜明对照。

英国10月制造业采购经理人指数(PMI)跌至56.0，路透调查预估为56.1)，9月下修至56.3。

英镑兑美元 跌0.75%，至10月16日以来最低1.5917美元。

如果英镑/美元进一步走低，可能跌向位于55日移动均线切入位1.5911美元和10月16日低位1.5894美元的技术支撑位，这将是英镑自9月中来的最低水平。

在数据显示10月美国制造业扩张速度为两年半最快后，美元走坚，因数据暗示美国经济可能经受住了上月美国政府停运的影响。

数据扶助美元扩大周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布利率声明后录得的全面涨势，市场认为声明为美联储早至12月开始开始缩减购债敞开了大门。

分析师称，英镑兑疲弱的欧元可能录得更大的涨幅，因英国和欧元区的经济前景形成鲜明对照，市场对欧元区通缩风险和失业率攀升的担忧不断增加。

欧元兑英镑 尾盘下跌0.1%，报0.8469英镑，稍早触及两周低位0.8445英镑。

英债价格周五跌至10日低位，跟随美国公债走低，此前美国公布的制造业数据强于预期。

1505 GMT，10年期英债收益率 上扬2个基点，报2.64%，脱离2.55%之下的本周稍早触及的近三个月低位。

英债表现略逊于可比德债，10年期英债/德债收益率差 扩阔1个基点，报95个基点。

下周，英国将公布建筑和服务业采购经理人指数，工业生产和贸易数据，另外，英国央行将发布政策决定。(完)

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