欧洲汇市：英镑走强，因英国建筑业PMI数据强劲和欧洲央行降息押注

* 英国10月建筑业PMI数据攀升至六年高位

* 英镑兑美元走强，兑欧元接近两周半高位

* 欧元/英镑料在欧洲央行政策会议前承压

* 英镑/美元长期可能走软，如果美联储采取行动

路透伦敦11月4日 - 英镑兑美元周一走强，兑欧元接近两周半高位，因英国建筑业活动数据强劲，且预期欧洲央行可能放松货币政策。

数据显示，英国10月建筑业活动增速为六年最快，使近期显示英国经济复苏可能正在累积动能的证据进一步增加。

分析师认为，在周四欧洲央行举行政策会议前，英镑兑欧元有进一步走强的空间。

英镑兑美元涨幅可能受限，因市场认为上周美联储声明保留了联储最早从12月开始缩减购债规模的可能性。

英镑兑美元 上扬0.2%，报1.5960美元，稍早触及10月16日以来最低1.5904美元。图表分析师表示，1.5900美元附近是关键支撑位，跌穿该水准，英镑可能挫至1.5550美元水平。

欧元兑英镑 持稳在0.8466英镑，接近上周五触及的两周半低位0.8445英镑。

Alpari的市场分析师Craig Erlam表示，从长期来看，他预计英镑兑美元走势挣扎。“我不确信英镑能在下个月左右的时间内升穿1.6250美元。这取决于美联储缩减刺激规模计划的进展情况。”

“英镑表现将强于欧元，因有关欧洲央行将在未来几个月降息的预期升温。”

英国央行也将在本周开会，但市场预期央行将保持政策不变。

英国央行还将在下周公布季度通胀报告，且央行可能提前失业率触及7%升息门槛的时间预期。(完)

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