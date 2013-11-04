欧洲汇市：英镑走强，因英国建筑业PMI数据强劲和欧洲央行降息押注

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 英国10月建筑业PMI数据攀升至六年高位
* 英镑兑美元走强，兑欧元接近两周半高位
* 欧元/英镑料在欧洲央行政策会议前承压
* 英镑/美元长期可能走软，如果美联储采取行动
路透伦敦11月4日 - 英镑兑美元周一走强，兑欧元接近两周半高位，因英国建筑业活动数据强劲，且预期欧洲央行可能放松货币政策。
数据显示，英国10月建筑业活动增速为六年最快，使近期显示英国经济复苏可能正在累积动能的证据进一步增加。
分析师认为，在周四欧洲央行举行政策会议前，英镑兑欧元有进一步走强的空间。
英镑兑美元涨幅可能受限，因市场认为上周美联储声明保留了联储最早从12月开始缩减购债规模的可能性。
英镑兑美元 上扬0.2%，报1.5960美元，稍早触及10月16日以来最低1.5904美元。图表分析师表示，1.5900美元附近是关键支撑位，跌穿该水准，英镑可能挫至1.5550美元水平。
欧元兑英镑 持稳在0.8466英镑，接近上周五触及的两周半低位0.8445英镑。
Alpari的市场分析师Craig Erlam表示，从长期来看，他预计英镑兑美元走势挣扎。“我不确信英镑能在下个月左右的时间内升穿1.6250美元。这取决于美联储缩减刺激规模计划的进展情况。”
“英镑表现将强于欧元，因有关欧洲央行将在未来几个月降息的预期升温。”
英国央行也将在本周开会，但市场预期央行将保持政策不变。
英国央行还将在下周公布季度通胀报告，且央行可能提前失业率触及7%升息门槛的时间预期。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59