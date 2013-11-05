欧洲汇市：英镑兑欧元升至一个月高位，因英国服务业PMI强劲

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英国服务业活动扩张速度为16年来最快
* 英镑兑欧元飙升至一个月高位，兑美元攀升
* 在欧洲央行会议前，欧元兑英镑料受压
* 英国央行可能上修英国经济成长预估
路透伦敦11月5日 - 英镑兑欧元周二升至一个月高位，此前数据显示英国服务业活动扩张速度为16年来最快，直指本年最后一季英国经济强劲增长。
金融数据编制机构Markit称，英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的60.3升至62.5，高于分析师预估的降至59.8，这提升了英国央行下周将上修季度经济增速预估的可能性。
欧元兑英镑 跌0.8%，报0.8393英镑，此为10月3日来最低。支撑位据称在大约0.8332英镑的9月低位。
英镑兑美元 涨0.4%，报1.6033美元，稍早触及1.6062美元日内高位，从周一触及的近三周低位1.5904美元显着反弹。
英国央行下周可能提前失业率触及7%升息门槛的时间预期。
分析师说，较之兑美元，英镑兑欧元的涨幅较大，在周四欧洲央行会议前，市场正消化欧洲央行将减息或推出更多刺激举措的可能性。
英国央行在本周四也召开会议，但预期将维持政策不变。
英国零售业联盟(BRC)周二公布，英国10月零售销售增长情况略强于9月，但服装销售因天气温和而下降，从而抑制了整体增幅。 (完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。