欧洲汇市：英镑兑欧元升至一个月高位，因英国服务业PMI强劲

* 英国服务业活动扩张速度为16年来最快

* 英镑兑欧元飙升至一个月高位，兑美元攀升

* 在欧洲央行会议前，欧元兑英镑料受压

* 英国央行可能上修英国经济成长预估

路透伦敦11月5日 - 英镑兑欧元周二升至一个月高位，此前数据显示英国服务业活动扩张速度为16年来最快，直指本年最后一季英国经济强劲增长。

金融数据编制机构Markit称，英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的60.3升至62.5，高于分析师预估的降至59.8，这提升了英国央行下周将上修季度经济增速预估的可能性。

欧元兑英镑 跌0.8%，报0.8393英镑，此为10月3日来最低。支撑位据称在大约0.8332英镑的9月低位。

英镑兑美元 涨0.4%，报1.6033美元，稍早触及1.6062美元日内高位，从周一触及的近三周低位1.5904美元显着反弹。

英国央行下周可能提前失业率触及7%升息门槛的时间预期。

分析师说，较之兑美元，英镑兑欧元的涨幅较大，在周四欧洲央行会议前，市场正消化欧洲央行将减息或推出更多刺激举措的可能性。

英国央行在本周四也召开会议，但预期将维持政策不变。

英国零售业联盟(BRC)周二公布，英国10月零售销售增长情况略强于9月，但服装销售因天气温和而下降，从而抑制了整体增幅。 (完)

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