英国金融市场：英镑上涨而英债下跌，因英国工业生产强劲

* 英国9月工业生产数据强于预期，推高英镑

* 在欧洲央行会议前，欧元兑英镑料承压

* 在英国央行和欧洲央行会议前，英债表现逊于德债

* 英国央行可能上调英国经济成长预估

路透伦敦11月6日 - 英镑周三上涨，英债下跌，此前数据显示英国9月工业生产增长速度较预期更快。

英国9月工业生产较前月增长0.9%(预估为升0.5%)；较上年同期增长2.2%(预估为升1.8%)，增长年率为2011年1月以来最高。

这支撑对英国经济复苏可能积累动能的观点，且扶助英镑扩大在周二因数据显示10月英国服务业PMI增速为16年来最快后录得的涨幅。

英镑兑美元 上涨0.3%，报1.6095美元，盘中触及1.6118美元的一周高位。

欧元兑英镑 最新小幅上升0.1%，至0.8403英镑，稍早触及10月3日来最低的0.8379英镑。交易商说，支撑位在约0.8332英镑的10月低位。

“目前数据至少显示本年最后一季经济似乎相对强劲，这似乎对英镑提供良好的支撑，”FxPro首席分析师Simon Smith说。

不过，他补充说，英镑兑美元在目前水平难以大幅攀升。

在1530 GMT，10年期英债收益率 升1个基点，报2.730%，20年期英债收益率 短暂触及10月22日来最高3.332%。

分析师表示，优于预期的英国经济数据可能促使英国央行下周将失业率降至7%升息门槛的时间预期提前。目前英国央行预期失业率将在2016年降至该水平。

“今早工业生产数据支撑投资人对英国央行最早可能在2015年初升息的预期，”UKForex企业交易部主管Alex Edwards说。

英国央行周四召开政策会议，市场预期央行将按兵不动。投资人更关注下周的通胀报告，英国央行将可能上调经济成长预估。

与之形成对照，市场正消化欧洲央行在本周会议上推出更多刺激计划及在未来几个月减息的可能性。

10年期英债/德债 收益率差短暂返回周二触及的六周最宽水平100个基点，但在1530 GMT，该收益率差几无变动，报98个基点。(完)

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