欧洲汇市：英镑走软，因美国就业数据强劲且英国贸易数据疲弱

* 英国贸易逆差意外触及2012年10月以来最高

* 强劲的美国就业数据推低英镑兑美元

* 疲弱的英国贸易数据也重压英镑

路透伦敦11月8日 - 英镑兑普涨的美元周五走软，因意外强劲的美国就业数据显示，政府部分停运仅对经济造成有限的影响。

这为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未来几个月开始缩减刺激规模创造了条件，美元因此走强。

英镑兑美元 跌0.8%，报1.5964美元，接近周一触及的三周低位1.5904美元。

BTMU的汇市经济学家Lee Hardman称，美联储从12月开始缩减刺激规模的可能性不大，但可能在1月采取行动。英镑可能在年底前跌向1.57美元。

今日稍早公布的数据显示，英国贸易逆差意外扩阔至98.16亿英镑，为2012年10月以来最高，这也重压英镑。

英镑兑欧元走软，欧元兑英镑 上扬0.15%，报0.8345英镑，因欧洲央行周四意外降息导致欧元遭抛售后，投资者今日买回欧元。

交易商称，短期内英镑可能很难在升穿1.20欧元(0.8333英镑)后站稳，英国进口商通常寻求在该水准附近卖出英镑。

但预计英镑将在未来几日攀升，因欧洲央行将欧元区借贷成本调降至0.25%，低于英国的0.5%。

部分交易商和分析师预计英镑将在英国央行下周三公布经济成长和通胀预期前走强。(完)

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