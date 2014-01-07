欧洲汇市：英镑陷于狭窄区间内，静待英国央行会议

* 在本周英国央行会议前，英镑在狭窄区间内交投

* 英镑在本周回落，在2013年大幅收高

* 1.66美元料为英镑涨势的阻力

路透伦敦1月7日 - 英镑周二在狭窄区间内交投，虽然有更多迹象显示英国经济复苏，但却未能转变市场有关英国央行很快将需要调整其政策讯息的观点，这将损及英镑表现。

英镑周一因有关英国央行的臆测受挫。英国央行周三将开始为期两天的会议，外界臆测央行可能拼弃一贯做法，在周四发布声明，押后市场对首次升息时间的预期。

如果英国央行采取此举--大部份分析师认为英国央行本周不太可能采取这一行动--反映其担忧，即使英国经济表现目前优于很多欧洲国家，但仍未准备好可应对利率攀升。

英镑未能升穿在1.66附近的美元的旧有支撑位，也扶助终止英镑自去年底开始的涨势。

“现在推高英镑的难度加大，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。“对英镑来说，1.66美元一直会是很难升破的水平。”

英镑兑美元最新上涨不到0.1%，报1.6388美元。欧元兑英镑的升幅不及美元，报0.8310英镑。

伦敦市场分析师表示，英镑已经反映了大多数的经济面利好消息，所以今年开局走势不顺。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价