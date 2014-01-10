欧洲汇市：疲弱的美国就业数据推动英镑兑美元走强，但兑欧元走软

路透伦敦1月10日 - 英镑周五涨跌互现，今日公布的多项数据不佳。英镑兑美元上扬，因美国就业数据意外疲弱，但兑欧元走软，因担忧英国经济的上行力道。

英镑自去年底以来表现一直十分强劲，受助于市场预期英国央行将是首个升息的主要央行，但一直有迹象显示，投资者对此心存疑虑。

在上午的交易中，低于预期的英国工业生产和制造业产出数据拖累英镑走软。下午的交投被美国非农就业数据公布后的市场反应所主导。

在美国就业数据被市场消化后，欧元兑英镑 日内上扬约0.5%。英镑兑美元 攀升不到0.1%。

下周公布的通胀和零售销售数据可能为市场判断英国央行的政策前景提供更多线索。未来几周，英国央行可能进一步努力使市场明白，预计利率将在明年保持不变，这将重压英镑。(完)

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