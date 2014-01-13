英国金融市场：英镑和英债收益率下滑，因忧虑苏格兰独立投票

* 英镑兑美元跌0.5%，至1.6370美元，兑欧元报0.8386英镑

* 长期英债期货升45个跳动点，至108.64

* 经济基本面仍有利英镑

* 英国财政部的声明引发对苏格兰是否独立的讨论

路透伦敦1月13日 - 英镑和英债收益率周一下滑，市场波动不大，英国财政部试图缓解对今年苏格兰独立公投的不安，引发市场首次公开谈论与此相关的风险。

新年伊始，有关英镑前景的讨论主要集中在英国经济复苏劲道，以及英国央行将远早于其他发达国家在2015年初升息的市场臆测是否正确上。

但政治和宪法现状的潜在风险不容忽视，其中最大的风险是苏格兰9月中进行的独立公投，这可能对2015年英国大选和其后英国就是否退出欧盟进行的公投造成连锁影响。

这一因素对周一市场价格影响不大，预期未来数月也是如此。

但英国财政部周一表示，如果9月苏格兰投票支持独立，英国政府将负责有所已发行英债的本息偿付，财政部此举意在避免债市投资者在公投前感到不安。

“人们开始谈论围绕苏格兰的问题，显然这是英国财政部今早发表声明的原因所在，他们试图先发制人，”Capital Economics分析师Richard Holt说。

“苏格兰对英国GDP的贡献为8%，虽然不能轻视苏格兰，但它将不会是令英国脱离欧盟的关键因素，”Holt表示。

市场普遍看好英镑六个月后表现，英镑兑美元自去年7月来累计上升10%。英镑兑美元 周一报1.6370英镑。英镑兑欧元 跌0.5%，报0.8386英镑。(完)

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