欧洲汇市：英镑兑走强的美元触及三周低位，因CPI数据不够亮丽

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透伦敦1月15日 - 英镑兑美元周三跌至三周低位，因美国经济数据向好支撑美元走强，而本周公布的英国通胀数据疲弱，重压英镑。
英镑兑美元 盘中跌至12月20日以来最低1.6323美元，且追平12月24日触及的低位。尾盘回落0.5%，报1.6351美元。今年迄今，英镑/美元的表现不及2013年下半年强劲。
美元走强，因美国地区制造业和物价数据强劲，推高美国公债收益率。
很多对冲基金和分析师新年伊始看涨英镑，受助于英国经济复苏。英镑/美元从去年7月的不到1.5美元升至1月2日的略高于1.66美元。
但周二公布的数据部分削弱英镑的上行动能。数据显示，12月英国消费者物价指数同比增长2.0%，此为英国央行设定的目标。
这是自2009年11月以来最慢增速，缓解了英国央行在短期内考虑升息的压力。
欧元兑英镑 周三小涨0.01%，报0.8319英镑。
从未来一周公布的宏观经济数据中，英镑可能找到更明确的方向。本周五将公布的12月零售销售数据将提供英国经济上行力道的线索。
下周三公布的英国央行政策会议记录将为央行提供在12月政策会议后首个调整其向市场传递的利率相关信息的机会。
很多经济学家预计，英国央行将会下调升息失业率门槛，以冷却央行将在明年初行动的预期。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)