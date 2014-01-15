欧洲汇市：英镑兑走强的美元触及三周低位，因CPI数据不够亮丽

路透伦敦1月15日 - 英镑兑美元周三跌至三周低位，因美国经济数据向好支撑美元走强，而本周公布的英国通胀数据疲弱，重压英镑。

英镑兑美元 盘中跌至12月20日以来最低1.6323美元，且追平12月24日触及的低位。尾盘回落0.5%，报1.6351美元。今年迄今，英镑/美元的表现不及2013年下半年强劲。

美元走强，因美国地区制造业和物价数据强劲，推高美国公债收益率。

很多对冲基金和分析师新年伊始看涨英镑，受助于英国经济复苏。英镑/美元从去年7月的不到1.5美元升至1月2日的略高于1.66美元。

但周二公布的数据部分削弱英镑的上行动能。数据显示，12月英国消费者物价指数同比增长2.0%，此为英国央行设定的目标。

这是自2009年11月以来最慢增速，缓解了英国央行在短期内考虑升息的压力。

欧元兑英镑 周三小涨0.01%，报0.8319英镑。

从未来一周公布的宏观经济数据中，英镑可能找到更明确的方向。本周五将公布的12月零售销售数据将提供英国经济上行力道的线索。

下周三公布的英国央行政策会议记录将为央行提供在12月政策会议后首个调整其向市场传递的利率相关信息的机会。

很多经济学家预计，英国央行将会下调升息失业率门槛，以冷却央行将在明年初行动的预期。(完)

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