英国金融市场：对冲基金在英央行会议记录公布前看涨英镑

路透伦敦1月21日 - 在英国央行周三公布会议记录前，对冲基金押注英镑将延续升势，兑欧元将升至一年高位，但他们谨慎的认为，央行可能暗示升息时间或被押后。

很多对冲基金行动迟缓，未能赶上7月初到2013年底英镑大涨12%的升势。英国经济复苏使英国央行成为首家升息的主要央行的几率增加，英镑因此走强。随着上行趋势确立，基金增加押注，以看涨姿态结束去年的交易。

自此之后，英国数据喜忧参半，英镑兑欧元上扬，但兑美元走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债计划规模。上周出炉的消费者物价指数四年来首次跌至英国央行设定的2%通胀目标，缓解了升息的压力。1月工厂订单回落，但未来订单强劲。

部分投资者称，周三公布的央行会议记录可能暗示，将下调7%的升息失业率门槛。

不过，尽管出现谨慎的迹象，但基金仍然看涨英镑。

总部在英国的对冲基金公司C-View的首席执行官Paul Chappell称，“较之很多其他货币，我们对英镑的看法更乐观。”

Chappell表示，他看涨英镑兑瑞郎 ，和英镑兑加元 。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的交易商头寸报告，杠杆基金做多英镑的头寸是做空头寸的三倍。

英镑兑美元 周二上扬0.2%，报1.6467美元。欧元兑英镑 回落0.3%，报0.8221英镑，稍早触及0.82145英镑的低位。

10年期英债 逆转早盘的跌势小涨。与可比德债 收益率差一度扩阔至110.2个基点，后再度收窄。

周三市场还将关注英国失业率数据。(完)

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