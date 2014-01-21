英国金融市场：对冲基金在英央行会议记录公布前看涨英镑

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透伦敦1月21日 - 在英国央行周三公布会议记录前，对冲基金押注英镑将延续升势，兑欧元将升至一年高位，但他们谨慎的认为，央行可能暗示升息时间或被押后。
很多对冲基金行动迟缓，未能赶上7月初到2013年底英镑大涨12%的升势。英国经济复苏使英国央行成为首家升息的主要央行的几率增加，英镑因此走强。随着上行趋势确立，基金增加押注，以看涨姿态结束去年的交易。
自此之后，英国数据喜忧参半，英镑兑欧元上扬，但兑美元走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债计划规模。上周出炉的消费者物价指数四年来首次跌至英国央行设定的2%通胀目标，缓解了升息的压力。1月工厂订单回落，但未来订单强劲。
部分投资者称，周三公布的央行会议记录可能暗示，将下调7%的升息失业率门槛。
不过，尽管出现谨慎的迹象，但基金仍然看涨英镑。
总部在英国的对冲基金公司C-View的首席执行官Paul Chappell称，“较之很多其他货币，我们对英镑的看法更乐观。”
Chappell表示，他看涨英镑兑瑞郎 ，和英镑兑加元 。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的交易商头寸报告，杠杆基金做多英镑的头寸是做空头寸的三倍。
英镑兑美元 周二上扬0.2%，报1.6467美元。欧元兑英镑 回落0.3%，报0.8221英镑，稍早触及0.82145英镑的低位。
10年期英债 逆转早盘的跌势小涨。与可比德债 收益率差一度扩阔至110.2个基点，后再度收窄。
周三市场还将关注英国失业率数据。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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