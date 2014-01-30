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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 02:08 BJT

英国金融市场：英镑兑美元缩减跌幅，但仍受美联储缩减购债打压

路透伦敦1月30日 - 英镑兑美元周四缩减跌幅，但仍下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)逐步缩减购债，且英国央行总裁卡尼表达维持低利率的信息。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.6502美元，稍早一度低见1.6445美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

周三英国央行总裁卡尼重申英国经济距离考虑撤除货币政策的安排还有一段路要走。

欧元兑英镑 跌0.4%，报0.8217英镑。

英债期货 稍早一度升至110.23的11月初来最高，尾盘升7个跳动点，报109.86。

10年期英债收益率 跌1个基点，报2.75%，稍早触及10周最低的2.72%。(完)

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