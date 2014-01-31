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市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 00:04 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升向一年高位，因传闻欧洲央行将进一步放宽政策

路透伦敦1月31日 - 英镑兑欧元周五升向一年高位，欧元下跌，此前弱于预期的欧元区通胀数据支撑欧洲央行将进一步放宽政策的可能性。

形成对照，反映市场预期的短期英镑利率期货市场正消化英国央行在今年第四季升息的机率。两年期英债/德债收益率差 走宽至三年半来最高，为英镑兑欧元涨势助力。

欧元兑英镑 跌0.35%，报0.8192英镑。一些诸如苏格兰皇家银行等银行预计，欧洲央行下周将降息15个基点。投资人对欧洲央行降息的预期升温，将可能令欧元下探上周触及的一年低位0.8168英镑。

稍早数据显示，欧元区1月通胀率为0.7%，低于预期的0.9%和欧洲央行2%的目标。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6465美元，据称中东买家在1.6450美元买入。美元指数 上涨，此前美国商务部表示，12月消费者支出上升0.4%，11月经修正后为增长0.6%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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