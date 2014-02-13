英国金融市场：英镑兑美元劲涨至近三年来最高，因美国数据疲弱

* 两年期英债/美债收益率差扶助英镑上涨

* 英国央行周三上调经济预估支撑英镑

* 欧元在周三大跌后反弹

路透伦敦2月13日 - 英镑兑美元周四劲涨至近三年来最高，因美国数据疲弱，和英国的情况形成相照，英国央行周三上调经济预估支撑升息预期。

两年期英债/美债 收益率差走宽至2010年中来最高，连续三日支撑英镑。

英镑兑美元 涨至1.6675美元，为2011年5月初来最高水平，此前美国公布1月零售销售较前月减少0.4%，远逊于持平的预估，且预示对美国经济成长不利。英镑最新报1.6635美元，上扬0.2%。

“短期而言，英镑兑美元可能升向1.67，但这些水平我会非常谨慎，因英国央行的前瞻指引非常模糊。任何英国数据令人失望，将看到投资人出脱多头头寸，”UKFOREX企业销售报主管Alex Edwards说。

英国央行周三表示，利率可能在一年多之后需要调升，央行同时也上修对未来三年经济成长的预估。

如果英国央行明年升息，将成为首家主要央行升息。

但部份市场人士已消化英国升息将远早于明年第二季。英镑隔夜银行间货币市场利率消化有很低的可能性英国将在一年内升息，在周三英国通胀报告前，预期为英国可能在15个月后升息。

欧元兑英镑 反弹0.4%，报0.8221英镑，因全球股市下跌，投资人寻求避险。周三欧元兑英镑大跌1.2%，此前英国央行通胀报告出炉，且欧洲央行官员谈及负存款利率。

10年期英债 收益率下跌至2.784%，日内下滑3.7个基点，在令人失望的美国零售销售数据后，一度跌至2.767%日低。

五年期英债 下跌3.2个基点，在周三上升约11个基点，录得9月来最大单日涨幅。(完)

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