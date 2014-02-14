英国金融市场：英镑兑美元接近三年高位，投资人预计英国将率先升息

* 英镑兑美元目标2009年底高位

* 投机商增加英镑多头押注，因预期经济成长强劲

* 欧元/英镑跌向近期触及的一年低点

路透伦敦2月14日 - 英镑兑美元周五在近三年最高位交投，投资者增持英镑多头部位，因预计英国央行将是首个升息的主要央行。

英国两年期公债较可比美债收益率差扩大，连续第四日支撑英镑兑美元。本周英镑兑美元上涨近2%，有望创下2013年6月以来最大单周涨幅。

英镑也受助于购并资金流入的传闻，一些投资人为沃达丰 在悉数出售了Verizon 美国无线业务后英国股东将获得支付款作准备。

英镑兑美元 升至1.6724美元，升逾据称是期权障碍的1.6700美元水准，触及2011年5月初以来最高位。投机客正在瞄准4月底高位1.6747，如果升逾此处，英镑将升至2009年底以来最高位。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8195英镑。距1月底时触及的一年低位0.8168英镑不远。

Caxton FX外汇分析师Sasha Nugent称，“美国数据不太妙，同时英国经济前景鼓舞人气，当前在推动英镑兑美元走势。”

“市场并没有把英国央行最新的前瞻性指引当回事，因为他们知道若经济保持当前的增长，英国央行未来将不得不升息。”

英国隔夜银行间货币市场利率当前反映出一年内有一丝加息的机会，在周三央行公布通胀报告前，时间框架是15个月。

英债基本上是在跟随德债和美债的走势，英国公债变动不大，10年期英债收益率 报2.795%，当日升0.3个基点。(完)

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