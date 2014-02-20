欧洲汇市：英镑兑美元下滑，受总工业订单和就业数据打压

* 英镑兑美元下滑0.2%，兑欧元上涨

* 英国央行MPC委员暗示可能明年春季加息

* CBI、失业率和通胀数据令英镑承压

路透伦敦2月20日 - 英镑兑美元周四下跌，因总工业订单调查结果疲弱，本周数据显示失业率意外上升以及通胀率低于目标，冲击英镑的近期涨势。

英镑兑美元 下滑0.2%报1.6645美元，成交量偏低。周一汇价曾触及四年高点。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称如果薪资增长快于预期，英国央行可能在明年春季甚至更早首次升息。

欧元兑英镑 跌0.1%至0.8228英镑，周一曾创下一年低点。法国及欧元区采购经理人指数(PMI)初值逊于预期，拖累欧元。

在周一触及高位后，英镑受到周二通胀意外下滑以及周三失业率意外上升的数据打压。

周四英国公布的CBI工业订单数据低于预期，也令英镑承压。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker称，投资者人气正在变化。

“市场乐于普遍做多英镑，”他说。

“你必须考虑目前的状况，风险偏好明显正在转向。如果这使市场对美元和日圆存在需求，那么英镑(英镑/美元汇价)将面临一定的下行压力。”

Redeker表示，英镑可能接近峰值，然而兑澳元和加元等货币仍将强劲。(完)

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