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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 01:57 BJT

欧洲汇市：英镑困于近期交投区间中部，关注欧元区数据及沃达丰交易资金流

路透伦敦2月24日 - 英镑 周一困于近期交投区间的中部，投资人关注本周稍晚欧元区将公布的数据，以及一大规模购并交易资金流入，以寻找更清晰的方向。

交易商表示，在受到英国强劲经济数据以及沃达丰出售主要美国资产带来的美元抛盘提振，英镑兑欧元和美元大涨后，英镑目前走势艰困。

一些交易员表示，沃达丰的交易可能令英镑陷于1.6610-1.6690美元之间，交易员称沃达丰交易相关的订单或埋于1.6610。法国兴业银行(Societe Generale)分析师周一向客户表示，未来10日会看到大量资金流和抛售英镑的选择权。

周一欧洲市场尾盘，英镑兑美元升0.2%，兑欧元涨0.1%，报0.8257英镑。

由于本周没有什么重要的国内经济数据出炉，周五将公布的2月欧元区通胀数据料有可能影响欧洲央行放宽政策决定。

而此时正值英国央行在考虑收紧政策的最佳时间，这将提升英镑资产的回报率。

摩根大通驻伦敦的策略师Ian Stannard称，“整体前景是，英镑应能把涨势维持得相当好。”(完)

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