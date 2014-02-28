英国金融市场：英镑兑欧元下滑，因欧元区通胀好于预期

* 欧元缩减跌幅，兑英镑上涨0.5%
* ECB放宽政策的压力减轻
* 英镑兑美元涨0.3%
路透伦敦2月28日 - 英镑兑欧元周五下跌，此前欧元区通胀数据超过预期，令原本押注英国和欧元区利率前景迥异的投资人感到意外。
欧元兑英镑早盘下跌，在欧元区通胀数据出炉后由跌转升，涨至最高的0.8268英镑，之后缩减涨幅，至0.8243英镑，上扬0.3%。
欧盟统计局公布的数据显示，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，路透调查预估为升0.7%，1月为升0.8%。
该读数减轻了欧洲央行在下周会议上放宽货币政策的压力，此前周四公布的德国通胀率远低于预期，令人甚为意外。
Morgan Stanley策略师Ian Stannard表示，英镑可能开始跑赢欧元，因英国经济增长更强劲，和欧元区较缓慢的经济复苏形成对比。
“我们对欧元兑英镑的反弹需要小心。欧元整体下行趋势仍非常明确，”他说。
“将经济成长比较，英国公布的经济数字强劲意味中期经济成长较全面，比欧元区的成长更佳，欧元区经济面临的挑战较大。”
英债价格回吐周四录得的巨大升幅，周五10年期英债 收益率升逾4个基点，报2.72%。
不过，德债价格跌幅更大，因交易商对通胀数据作反应。10年期英债/德债 收益率差周五收窄2个基点，至109个基点。
英镑兑美元 升0.3%，报1.6740美元，升向上周触及的四年高位1.6823美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)