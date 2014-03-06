欧洲汇市：英镑兑欧元跌至三周低位，因欧洲央行维持政策不变

路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周四大跌至三周低位，此前欧洲央行宣布维持政策不变，市场原本预期央行将放宽政策，令原本作空欧元区的投资人回补空头。

欧元区货币市场利率上升，两年期德债/英债收益率差收窄，德债收益率升幅多于英债。

英国央行在周四稍早维持利率和购债计划不变，尽管投资人仍在消化英国在2015年春季首次升息的可能性。

欧元兑英镑 升0.9%，报0.82875英镑，为2月12日来最高，且可望录得2月初来最大单日升幅。

“欧元因欧洲央行的政策决定而上涨，但我们认为欧元兑英镑不能守住涨势，”Caxton FX分析师Sasha Nugent说，“欧元区长时间处于低通胀仍然是问题，而英国强劲的经济数据将继续使英镑坚挺。”

英镑兑美元 小升，报1.6737美元，距离2月中触及的四年高位1.6823美元不远。

英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国2月房价增速为2009年5月以来最快。 (完)

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