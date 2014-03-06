欧洲汇市：英镑兑欧元跌至三周低位，因欧洲央行维持政策不变

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周四大跌至三周低位，此前欧洲央行宣布维持政策不变，市场原本预期央行将放宽政策，令原本作空欧元区的投资人回补空头。
欧元区货币市场利率上升，两年期德债/英债收益率差收窄，德债收益率升幅多于英债。
英国央行在周四稍早维持利率和购债计划不变，尽管投资人仍在消化英国在2015年春季首次升息的可能性。
欧元兑英镑 升0.9%，报0.82875英镑，为2月12日来最高，且可望录得2月初来最大单日升幅。
“欧元因欧洲央行的政策决定而上涨，但我们认为欧元兑英镑不能守住涨势，”Caxton FX分析师Sasha Nugent说，“欧元区长时间处于低通胀仍然是问题，而英国强劲的经济数据将继续使英镑坚挺。”
英镑兑美元 小升，报1.6737美元，距离2月中触及的四年高位1.6823美元不远。
英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国2月房价增速为2009年5月以来最快。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。