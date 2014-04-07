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市场报道 | 2014年 4月 8日 星期二 00:54 BJT

英国金融市场：英镑兑美元走强，因欧元兑美元走强缓解英镑面临的压力

路透伦敦4月7日 - 英镑兑美元周一上扬超过0.3%，英镑上周面临的压力有所缓解，主要归功于欧元兑美元走强。

英镑自去年年中以来上涨逾10%的强势2月中暂停，对英国经济复苏持久性的疑虑加剧。投资者曾预计，经济持续成长将促使央行在明年初升息。

但周一英镑/美元走势主要受欧洲央行官员的讲话支撑，这些讲话使欧洲央行将在短期内放宽货币政策的可能性降低，欧元因此受到支撑。

英镑兑美元通常跟随欧元/美元强势攀升。英镑兑欧元 回落0.1%，报0.8275英镑。

英国公债价格也小涨，收盘时表现基本与可比德债一致。德债在稍早下跌后反弹。

1448 GMT，10年期英债收益率 回落1个基点，报略低于2.68%，接近稍早触及的11日低位2.665%。20和30年期英债收益率 触及3月19日以来最低。

10年期英债较可比德债收益率差 收盘基本持平，为接近113个基点，但稍早收窄至3月25日以来最窄111.0个基点，后走阔。

英国将在周二标售13亿英镑2034年到期的通膨保值公债。

多家主要银行对英镑的看法越发利空，部分银行还开始将其归因于9月举行的苏格兰独立公投。

1545 GMT，英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6610美元。交易商和交易员称在决定是否增加看涨头寸前，投资者将静观每周公布的一系列英国经济数据。

英国央行本周将举行政策会议，但预计将保持政策不变。

另外，本周二将公布工业和制造业数据，周三将公布2月贸易赤字数据。(完)

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