英国金融市场：英镑兑美元走强，因欧元兑美元走强缓解英镑面临的压力

日本股市：跌向近五个月低位，日圆走强拖累出口类股
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
路透伦敦4月7日 - 英镑兑美元周一上扬超过0.3%，英镑上周面临的压力有所缓解，主要归功于欧元兑美元走强。
英镑自去年年中以来上涨逾10%的强势2月中暂停，对英国经济复苏持久性的疑虑加剧。投资者曾预计，经济持续成长将促使央行在明年初升息。
但周一英镑/美元走势主要受欧洲央行官员的讲话支撑，这些讲话使欧洲央行将在短期内放宽货币政策的可能性降低，欧元因此受到支撑。
英镑兑美元通常跟随欧元/美元强势攀升。英镑兑欧元 回落0.1%，报0.8275英镑。
英国公债价格也小涨，收盘时表现基本与可比德债一致。德债在稍早下跌后反弹。
1448 GMT，10年期英债收益率 回落1个基点，报略低于2.68%，接近稍早触及的11日低位2.665%。20和30年期英债收益率 触及3月19日以来最低。
10年期英债较可比德债收益率差 收盘基本持平，为接近113个基点，但稍早收窄至3月25日以来最窄111.0个基点，后走阔。
英国将在周二标售13亿英镑2034年到期的通膨保值公债。
多家主要银行对英镑的看法越发利空，部分银行还开始将其归因于9月举行的苏格兰独立公投。
1545 GMT，英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6610美元。交易商和交易员称在决定是否增加看涨头寸前，投资者将静观每周公布的一系列英国经济数据。
英国央行本周将举行政策会议，但预计将保持政策不变。
另外，本周二将公布工业和制造业数据，周三将公布2月贸易赤字数据。(完)
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路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。
* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面