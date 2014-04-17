欧洲汇市：英镑指数收在接近2008年末以来高位，受利好就业数据提振

路透伦敦4月17日 - 英镑兑一篮子货币周四在升至2008年末以来最高后未能进一步突破，收高约0.1%。在复活节长周末假期前，市场交投清淡。

英镑贸易加权指数过去12个月大涨10%，但最近几周英镑的走势停滞，因市场对英国经济复苏的结构产生疑虑。

不过周三公布的数据显示，英国实质工资恢复增长而且失业率大幅降低，大大缓解了这些疑虑，而且提升了对英国央行明年上半年不得不加息的预期。

“在过去三个月，英镑贸易加权指数一直陷于区间交投，到目前才开始有所突破，”德国商业银行策略师Peter Kinsella表示。

英国央行将英镑贸易加权指数 定为86.5，为2008年底金融危机高峰以来最高位。1500GMT，该指数回落至86.4。

英镑兑美元录得四年半高点1.6842美元，之后回软。

欧洲汇市尾盘，英镑兑美元升0.1%，报1.6809美元，兑欧元升0.1%，报0.8227英镑。

“英镑上行趋势未改，”南非银行Investec分析师在客户晨报中称，“由于英镑仍然保持攻势，欧洲央行下个月若放宽政策，可能会推动英镑兑欧元创出今年新高。”(完)

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