欧洲汇市：英镑指数收在接近2008年末以来高位，受利好就业数据提振

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透伦敦4月17日 - 英镑兑一篮子货币周四在升至2008年末以来最高后未能进一步突破，收高约0.1%。在复活节长周末假期前，市场交投清淡。
英镑贸易加权指数过去12个月大涨10%，但最近几周英镑的走势停滞，因市场对英国经济复苏的结构产生疑虑。
不过周三公布的数据显示，英国实质工资恢复增长而且失业率大幅降低，大大缓解了这些疑虑，而且提升了对英国央行明年上半年不得不加息的预期。
“在过去三个月，英镑贸易加权指数一直陷于区间交投，到目前才开始有所突破，”德国商业银行策略师Peter Kinsella表示。
英国央行将英镑贸易加权指数 定为86.5，为2008年底金融危机高峰以来最高位。1500GMT，该指数回落至86.4。
英镑兑美元录得四年半高点1.6842美元，之后回软。
欧洲汇市尾盘，英镑兑美元升0.1%，报1.6809美元，兑欧元升0.1%，报0.8227英镑。
“英镑上行趋势未改，”南非银行Investec分析师在客户晨报中称，“由于英镑仍然保持攻势，欧洲央行下个月若放宽政策，可能会推动英镑兑欧元创出今年新高。”(完)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)