欧洲汇市：英镑受并购交易提振走强，上看1.70美元附近阻力位

路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周一收盘小涨，盘中触及四年半高位，另一家英国企业再度成为收购目标的前景不足以推动英镑升向1.70美元附近的阻力位。

英国经济前景不断改善，成长步伐超过欧洲邻国，受此推动，英镑贸易加权指数 自去年3月以来已累计上扬超过10%。

自2月中以来，上述升势基本停滞，但随着强劲的经济数据陆续出炉，且有迹象显示有更多大型并购交易即将达成，可能促使大企业买入英镑，这扶助英镑在本月走强。

美国药企辉瑞(Pfizer) 有意收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) ，对后者的估值可能超过1,000亿美元。如果二者合并，将形成全球制药行业中的新巨头。

英镑兑美元盘中一度攀升0.4%，后涨势回落，日内上扬0.1%，报1.6813美元，距离早盘触及的四年半高位1.6858美元低近0.5美分。

英镑兑欧元 基本持平在0.8237英镑。市场对英镑/欧元本周剩余时间的走向看法不一，期间将有多个美国重大经济消息公布。

过去一个月很多策略师对英镑前景的看法转趋利空，尤其是兑美元，很多银行和投资机构仍预计美元今年将走强，尽管美国首季经济成长不及预期。

周二将公布的英国第一季国内生产总值 (GDP)初值将为英国经济成长是否足以促使英国央行在明年初升息的讨论提供更多的证据。