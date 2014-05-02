欧洲汇市：英镑兑美元小跌，收复美国就业数据公布后的大部分失地

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
* 英镑对美元从近五年高位回落
* 英镑兑欧元接近两个月高位
* 美国就业数据公布后先抑后扬
路透伦敦5月2日 - 英镑兑美元周五仅小幅收低，在美国公布强劲的就业数据后的数小时内，英镑走势反复。就业数据最终并未改变市场对美国货币政策前景的预估。
就业数据公布后，美元兑一众货币上扬，兑英镑触及1.6821日高，不过在尾盘悉数回吐了日内涨幅。
英国经济比欧洲其他地区经济成长得要快很多是支撑英镑的主要因素，促使市场预期英国将在12个月内首次升息。
上述预期带动英镑贸易加权指数在过去一年大涨10%，英镑兑美元 今日小幅收低0.1%，报1.6876美元。
“美国利率市场没有大的变动，市场认为美联储不会因这一报告大幅改变观点，”BTM-UFJ策略师Derek Halpenny表示。
“我们仍非常看好英镑，英镑肯定会在某个阶段升穿1.70美元。”
英镑兑美元周四升至近五年高位，因英国4月制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，但周五公布的建筑业PMI数据不及预期，未能进一步推动英镑升势。(完)
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路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。