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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 00:12 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小跌，收复美国就业数据公布后的大部分失地

* 英镑对美元从近五年高位回落

* 英镑兑欧元接近两个月高位

* 美国就业数据公布后先抑后扬

路透伦敦5月2日 - 英镑兑美元周五仅小幅收低，在美国公布强劲的就业数据后的数小时内，英镑走势反复。就业数据最终并未改变市场对美国货币政策前景的预估。

就业数据公布后，美元兑一众货币上扬，兑英镑触及1.6821日高，不过在尾盘悉数回吐了日内涨幅。

英国经济比欧洲其他地区经济成长得要快很多是支撑英镑的主要因素，促使市场预期英国将在12个月内首次升息。

上述预期带动英镑贸易加权指数在过去一年大涨10%，英镑兑美元 今日小幅收低0.1%，报1.6876美元。

“美国利率市场没有大的变动，市场认为美联储不会因这一报告大幅改变观点，”BTM-UFJ策略师Derek Halpenny表示。

“我们仍非常看好英镑，英镑肯定会在某个阶段升穿1.70美元。”

英镑兑美元周四升至近五年高位，因英国4月制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，但周五公布的建筑业PMI数据不及预期，未能进一步推动英镑升势。(完)

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