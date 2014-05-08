欧元汇市：英镑兑欧元走强，因欧洲央行暗示准备采取行动支撑经济

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透伦敦5月8日 - 英镑兑欧元周四触及两个半月高位，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，准备在下月放宽货币政策。
尽管欧洲央行周四保持政策利率和其他政策举措不变，但德拉吉举行记者会后欧元普跌。
作为响应，英镑兑欧元 上扬0.3%，报0.8168英镑。英镑兑美元已经徘徊在五年高位附近。
英国央行今日按兵不动，且在5月会议结束后未发布政策声明。对经济不断改善将导致英国央行在明年初升息的预期推动英镑一年来累计攀升了12%。
欧洲汇市周四尾盘，英镑兑美元基本持平，报1.6946美元。
“我们预计英镑兑美元目前升至远高于1.70美元的水平的可能性不大，”法国巴黎银行的策略师Michael Sneyd表示，“市场再度失去动能，可能只能指望美元进一步走软(来推高英镑)。”(完)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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