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债券 | 2014年 5月 9日 星期五 01:41 BJT

欧元汇市：英镑兑欧元走强，因欧洲央行暗示准备采取行动支撑经济

路透伦敦5月8日 - 英镑兑欧元周四触及两个半月高位，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，准备在下月放宽货币政策。

尽管欧洲央行周四保持政策利率和其他政策举措不变，但德拉吉举行记者会后欧元普跌。

作为响应，英镑兑欧元 上扬0.3%，报0.8168英镑。英镑兑美元已经徘徊在五年高位附近。

英国央行今日按兵不动，且在5月会议结束后未发布政策声明。对经济不断改善将导致英国央行在明年初升息的预期推动英镑一年来累计攀升了12%。

欧洲汇市周四尾盘，英镑兑美元基本持平，报1.6946美元。

“我们预计英镑兑美元目前升至远高于1.70美元的水平的可能性不大，”法国巴黎银行的策略师Michael Sneyd表示，“市场再度失去动能，可能只能指望美元进一步走软(来推高英镑)。”(完)
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